Batterie delle auto. Il caldo può danneggiarle?

Numerose le segnalazioni delle auto ferme per il caldo estremo di questi ultimi giorni o, nel peggiore dei casi, di esplosioni da sovraccarichi e cortocircuiti

Caronte mostra segni di cedimento e nel weekend concederà una tregua con correnti più fresche e temperature massime in lieve calo, ma per la settimana prossima nuova ondata di temperature elevate.

E con il caldo la batteria è il primo componente dell'auto che soffre e il rischio di restare a piedi è dietro l'angolo.

È di qualche giorno fa la notizia di una donna che stava portando a casa dei ragazzi dagli allenamenti di nuoto, quando ha visto del fumo uscire dal cofano della sua utilitaria. Hanno fatto in tempo ad uscire per controllarla quando le fiamme hanno avvolto l'auto. Per fortuna nulla di grave e nessun ferito.

Inoltre soprattutto nei giorni più caldi, le temperature dei cofani delle auto superano i 90° C e i pesanti carichi elettrici a cui è sottoposta un’auto dovuti all’aria condizionata, ai finestrini elettrici, all’autoradio e allo start and stop possono affaticare la batteria.

E allora per proteggere la batteria dai rischi del caldo ed evitare guasti improvvisi è bene, soprattutto in questo periodo, parcheggiare l’auto all’ombra e non scordare di effettuare periodici controlli.

Altrimenti chi ci porta in lungo e in largo per le imminenti vacanze di agosto?



Nel video l'intervista a Mauro Canti, meccanico



Silvia Sacchi