Studente sammarinese stravince al concorso di lingua tra 9mila concorrenti

Risultato da record per il giovane sammarinese Leonardo Caruso.

Ha superato 9mila concorrenti ed è arrivato al primo premio. Leonardo Caruso, sammarinese di 14 anni e studente di terza media a Novafeltria, è riuscito a primeggiare per conoscenza della lingua inglese in un concorso nazionale italiano tenuto dall'Università di Cambridge. Un risultato speciale frutto di studio, impegno ed esercizio.



La spinta a perfezionare l'inglese è arrivata durante il percorso da studente, grazie a un insegnante che gli ha trasmesso la voglia di impararlo. Leonardo ha superato tutte le fasi del concorso, tra prove scritte, orali e ascolti in lingua, fino al risultato finale, per la gioia di amici e familiari.



Tra i premi, ci sono un viaggio in Inghilterra per aumentare il livello di conoscenza dell'inglese e materiale didattico per la sua scuola. Tornato dalla Gran Bretagna, per Leonardo si aprirà una nuova fase, quella delle superiori, al liceo classico.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Leonardo Caruso