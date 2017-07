Formazione: pubblica amministrazione a scuola

Proseguono i corsi di formazione rivolti ai dipendenti pubblici. Questa mattina, all'Università, erano una 60ina per seguire il corso di Documentazione amministrativa, tenuto da Alberto Clini, dell’Università di Urbino. Ma il modulo sarà ripetuto per altri quattro appuntamenti per dare modo ai circa 400 dipendenti iscritti di frequentarlo. Dopo la lezione odierna, i prossimi incontri si terranno tra settembre e novembre. In autunno saranno attivati dei corsi come Trasparenza e prevenzione della corruzione e Conoscenza della lingua inglese. L’offerta formativa mira a garantire la maggiore efficienza e duttilità dell’apparato pubblico in relazione all’utenza, sia privata che professionale e alle esigenze di sviluppo del territorio, soprattutto in ottica internazionale. Per la Pa significa un impegno sia organizzativo che finanziario corposo, sostenuto anche dal Fondo Servizi Sociali.