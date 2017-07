Paneuropa: "Non andiamo in cerca di guerre inutili"

Prima edizione di "Università d'Estate senza fondi pubblici ma in collaborazione con "Progetto Mentore" dell'Associazione Identità Europea

Per la prima volta nessun finanziamento pubblico andrà alla Fondazione Paneuropea Sammarinese per la sua "Università d'estate" quest'anno dedicata al dialogo interculturale e interreligiso nello spazio euro-mediterraneo, "Ricucire la speranza" è il titolo della due giorni di venerdì e sabato.

Il mancato contributo fa seguito alla vicenda che ha coinvolto fondazione, in particoalre il presidente Cardini e Segreteria di Stato agli esteri che ha invitato la Fondazione a "regolarizzare la propria posizione a livello normativo nei termini previsti dalla legge, in modo da poter proseguire senza alcun ostacolo né limitazione con l’organizzazione del corso".

La Fondazione contesta i tempi e i modi di comunicazione delle inadempienze, considerate sanabili in pochi giorni, a ridosso della data della manifestazione.

Si fa riferimento al mancato deposito dei verbali di bilancio che "invece sono regolarmente tenuti dal commercialista"spiega il vice presidente Morganti

Altra contestazione legata all'entità del capitale sociale perchè non sarebbero stati inseriti fondi bibliografici. La legge prevede che a fare la valutazione sia un operatore dei beni culturali ma a San Marino non esiste l'albo per questa categoria: "un altro problema da risolvere" commenta Morganti. Nel video l'intervista a Adolfo Morganti, Vice presidente Fondazione Paneuropea.



VA