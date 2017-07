Consulta Informazione: "Ingerenza inaccettabile con emendamenti al Codice Deontologico"

Scarsa "correttezza politico istituzionale" e poca "lungimiranza etica".

La Consulta dell'Informazione interviene dopo l'approvazione del Codice Deontologico degli operatori dell'informazione emendato in aula.

E' la legge 211/2014 in tema di “stampa ed editoria” che mette in capo alla Consulta il compito di “elaborare ed approvare il Codice Deontologico degli operatori dell’informazione e promuovere successive eventuali modifiche ed aggiornamenti”. Il comma 8 dell’art. 3 prevede poi che “sia adottato con decreto delegato su proposta della Consulta”.

"Considerando questi articoli e le rassicurazioni di non modifica nella relazione al progetto di legge - spiega la nota della Consulta - consideriamo l'accaduto un’ingerenza inaccettabile".

Il Direttivo ha inviato la comunicazione anche ai Capitani Reggenti, al Segretario di Stato all'Informazione Podeschi e ai Consiglieri.