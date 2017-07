Napoli fra le 10 città più pericolose al mondo, polemiche dopo articolo “The Sun”

Dalla capitale siriana dell'Isis, Raqqa, a Perth in Austrialia, passando per Napoli. Il tabloid inglese “The Sun” mette in fila le 10 città più pericolose al mondo ed è subito polemica. Il capoluogo campano è stato infatti inserito nella top ten, secondo criteri non proprio omogenei, a causa del “crimine organizzato”. Tratteggia la camorra come un’organizzazione meno gerarchica rispetto alla mafia siciliana o alla ‘ndrangheta calabrese, raccontando di scontri “frequenti” fra i clan, di una lotta spietata per il controllo del mercato degli stupefacenti, della diffusione di “baby gang” con affiliati anche “12enni” al servizio di “boss più anziani che si spartiscono il territorio”. Sostiene inoltre che la criminalità è vista come una strada verso il benessere da tanti giovani anche a causa della disoccupazione.



“Un giudizio falso e superficiale da parte di chi evidentemente non ha mai passato un solo giorno della sua vita a Napoli". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Napoli - aggiunge - è una città piena di problemi, ma sicuramente nelle classifiche del mondo non è collocata nel modo in cui il Sun la vuole collocare. Credo ci sia gente che non ha mai vissuto l'emozione straordinaria di vivere e passare per la città di Napoli. Non sanno cosa si perdono e vanno avanti con affermazioni fuori dalla realtà, ovviamente risibili ma che non producono danno alla nostra città".



Nella lista del Sun figurano altre due città europee: Kiev, a causa delle tensioni fra Ucraina e Russia, e Grozny, perché, secondo il giornale, “centinaia di omosessuali vivono nel terrore di essere torturati o uccisi dalla brutale dittatura al potere”. In Nord America, il primato spetta a St. Louis, con i suoi 59 omicidi ogni 100.000 abitanti. In America Centrale e Latina vengono segnalate Caracas, in Venezuela, e San Pedro Sula, in Honduras. In Asia Manila, nelle Filippine, e Karachi, in Pakistan; in Africa Mogadiscio, in Somalia. Ma c'è anche l'australiana Perth, “uno dei posti più belli del mondo”, spiega il Sun, fatto però “a pezzi dalla dipendenza da cristalli di metanfetamina”.



FM