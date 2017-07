I marchi e i disegni-modelli registrati a San Marino entrano nel database Euipo

Si concretizza il memorandum d'intesa firmato a maggio

Il memorandum d'intesa firmato lo scorso 3 maggio dal Direttore Esecutivo dell’EUIPO - Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale - Antonio Campinos e dal Direttore dell'Ufficio Marchi e Brevetti di San Marino Silvia Rossi entra nella sua fase operativa. Due esperti dell'Euipo – Manuel Soriano Rodriguez e Arjeton Uzairi – sono infatti in questi giorni sul Titano per procedere con il riversamento, nel database dell'agenzia europea, dei dati relativi ai 2.100 marchi e disegni e modelli registrati a San Marino.



Nel video l'intervista a Silvia Rossi, direttore dell'Ufficio Marchi e Brevetti