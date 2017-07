Aquafan: campagna "Occhio alla strada" con i Mates contro uso improprio smartphone

Sensibilizzare sul tema degli incidenti causati dall’uso inappropriato dello smartphone, che ogni giorno mette in pericolo la vita di migliaia di persone. E’ questo lo scopo della campagna #Occhioallastrada che Maxibon presenta oggi all’Aquafan di Riccion

Questo è il video degli "artisti del tubo", Vegas e Surreal Power dei MATES, gli youtuber più seguiti d'Italia e presentatori del talent Maxituber. Si definiscono "creatori di contenuti", in tutto sono quattro ragazzi. «Compagni», di un viaggio che inizia nel 2014 e continua grazie ai più di sei milioni e mezzo di iscritti ai loro canali.

Sensibilizzare sul tema degli incidenti causati dall’uso inappropriato dello smartphone, che ogni giorno mette in pericolo la vita di migliaia di persone. È questo lo scopo della campagna #Occhioallastrada che Maxibon presenta oggi all’Aquafan di Riccione con uno studio sui i rischi legati all’utilizzo del telefono quando si è in strada o alla guida. A sostenere l’iniziativa la Tosi, sindaco di Riccione, Frugieri, dirigente sezione Polizia Stradale di Rimini e il Questore Improta. Secondo i dati della Polizia Stradale l’invio di sms aumenta di 8 volte il rischio di incorrere in incidenti stradali.

Nel video le interviste a Surreal Power dei Mates, Angelo Frugieri, dirigente sezione Polizia Stradale di Rimini.



VA