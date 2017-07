Rimini: i Testimoni di Geova invitano a “non arrendersi”. 8 mila partecipanti, tra cui 250 dalla Repubblica di San Marino



Seconda giornata di lavori per le ottomila persone provenienti dalle province di Rimini, Forlì, Ancona e dalla Repubblica di San Marino che fino a domani partecipano al congresso di zona dal tema “Non ti arrendere!”.

Alcuni dei momenti più significativi del convegno sono il battesimo per immersione dei nuovi fedeli il sabato mattina, la conferenza pubblica dal tema “Non perdere mai la speranza!” la domenica mattina.

I lavori del convegno si sono aperti alle 9,20 e chiuderanno alle 17,00 e domenica alle 15,30. Come tutti gli appuntamenti dei testimoni di Geova , l’ingresso è gratuito e aperto al pubblico. Lo scorso anno alla serie di congressi, hanno partecipato 13 milioni di persone in tutto il mondo.

Per la città di Rimini si tratta di “una prima volta”.