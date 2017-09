Progetto Wow: Stella ha incontrato gli alunni della scuola elementare La Ginestra

Una giornata dedicata al progetto in nome dei diritti delle persone con disabilità Wheels on Waves (WoW), che significa le ruote sulle onde, e che ha ricevuto l’alto patrocinio dei Capi di Stato e la piena approvazione del Governo sammarinese.

Andrea Stella è l'eroe del mare, velista in sedia a rotelle, che con la sua associazione "Lo spirito di Stella" ha promosso varie iniziative di promozione dei diritti per le persone disabili.

Si tratta di un catamarano accessibile a tutti ed ora ormeggiato nel porto di Rimini progettato dal velista vicentino che il 13 settembre ha compiuto la missione del progetto consegnando a Papa Francesco la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità, documento partito da New York ad aprile affidato a Stella dal Segretario Onu Guterres.

Questa mattina ha raccontato la sua storia agli alunni della scuola elementare La Ginestra, nel pomeriggio sarà ricevuto in udienza dai Capi di Stato e a seguire una conferenza pubblica nell'aula Belvedere dell'Università di San Marino.



