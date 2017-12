Disabilità: la forza di Sabrina Spada nel messaggio agli studenti

San Marino celebra le giornate internazionali della disabilità, tra oggi e domani, con ospiti, eventi e testimonianze. Tra queste, una storia fuori dall'ordinario.

E' una storia di forza e di amore per la vita quella della sammarinese Sabrina Spada. Disabile dopo un incidente aereo, era vicina alla morte, ma è rinata grazie alle cure e alla volontà di lottare. Sabrina è stata una dei protagonisti delle giornate internazionali della disabilità di oggi e domani a San Marino. Alle scuole superiori di Città ha incontrato i ragazzi per trasmettere loro le sue emozioni e il suo modo di affrontare la vita.



Durante l'incontro è stato proiettato il documentario girato nei momenti in cui Sabrina è riuscita in quello che sembrava impossibile: la salita fino alla grande duna del deserto del Sahara. Immagini che potrebbero trasformarsi in insegnamento, specie nei momenti in cui il vissuto personale ci sembra insormontabile. Una storia che ha lasciato il segno nei ragazzi disabili del centro diurno Atelier.



Nel pomeriggio la visita all'appartamento della fondazione Centro Anch'io a Fiorentino: una struttura che rientra nel progetto Le chiavi di casa, per far vivere in autonomia le persone con disabilità. Autonomia che fa rima con opportunità di lavorare. Proprio l'occupazione dei disabili sarà il tema centrale di un tavola rotonda programmata per domani.



Nel video, l'intervista a Sabrina Spada