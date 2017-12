È il villaggio di Babbo Natale ad inaugurare il Natale delle Meraviglie

Questa mattina la Segreteria di Stato per il Turismo e l'Ufficio del Turismo hanno dato ufficialmente il via alla quindicesima edizione, con il taglio del nastro, l'apertura della Casa di Babbo Natale e la visita ai mercatini.

Questa mattina con il taglio del nastro in Piazzale della Cava Antica si è dato il via alla quindicesima edizione del Natale delle Meraviglie.

Per tutti i weekend e dal 23 dicembre al 7 Gennaio sarà un susseguirsi di attività, tra mercatini, concerti, luminarie e attrazioni che scalderanno il centro storico di San Marino.

E sarà proprio il calore, il tema principale.

26mila i punti luce della maxi stella che brilleranno in Piazza della Libertà, ma il percorso luminoso continuerà sul Cantone Panoramico e lungo i mercatini.

Dal Mercato dell'Arte in via Eugippo, al Mercato del Gusto in via Donna Felicissima. Contrada Omagnano invece diventerà la Via della Lana ed ospiterà un grottino. Ed è il fuoco il tema di Contrada Santa Croce e nel Giardino dei Liburni è stato allestito il Salotto del Camino, uno spazio dedicato al relax.

Mentre per chi cerca il movimento Cava Antica ospita una pista di pattinaggio e Cava dei Balestrieri la parete boulder per l'arrampicata.

Quest'anno all'interno della Casa di Babbo Natale, allestita come un piccolo bosco con abeti e piccole baite che offrono dolciumi e bevande calde: protagonisti indiscussi i bambini: dal laboratorio di decorazione di biscotti allo spazio truccabimbi. Non mancherà ovviamente il babbo dalla barba bianca più famoso al mondo, pronto ad esaudire i desideri proprio di tutti, non solo dei bambini.



Nel video l'intervista il Segretario di Stato per il Turismo, Augusto Michelotti e il Direttore Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli.



Silvia Sacchi