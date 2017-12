50 sammarinesi e 467mila italiani a letto per l'influenza

Il virus quest'anno sarà meno aggressivo ma colpirà molte più persone. A San Marino per ora nessun caso di influenza grave. Picco del virus previsto per Capodanno.

Il primo freddo sta mietendo le sue vittime: sono già 467mila gli italiani influenzati. Il dato è stato comunicato nel corso del congresso della Società italiana di Medicina Generale a Firenze.

"L’anno scorso il virus ha provocato 2mila decessi in più rispetto alla stagione precedente, e il fenomeno potrebbe ripetersi" spiegano gli esperti. Ed ecco perchè l'appello dei medici generici riuniti è proprio quello di vaccinarsi al più presto. Anche perchè il vero picco è previsto per Capodanno.

Intanto è ottimo il riscontro delle prime settimane della campagna antinfluenzale in Italia.

Mentre sono in leggera flessione i dati sammarinesi.

1684 i vaccinati della Repubblica, di cui 10 pediatrici. 40 in meno rispetto allo scorso anno.

Nonostante la campagna di sensibilizzazione anche per gli operatori ospedalieri sono solo 30 i sanitari che si sono vaccinati presso la Direzione Cure Primarie.

Non sono stati registrati, invece, casi di influenza gravi, infatti nessun ricovero per complicazioni, ma sono 50 i sammarinesi a letto registrati dalla Medicina di Base.



Nel video l'intervista alla Dott.ssa Micaela Santini, Responsabile Ufficio Vaccinazioni



Silvia Sacchi