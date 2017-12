10 dicembre 1948: proclamata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.»

(Il primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani.)

Il 10 dicembre 1948 fu proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nel 1950 venne indetta la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Negli Stati Uniti e nel mondo, questa giornata viene celebrata solennemente con conferenze politiche e con l'organizzazione di eventi culturali, mostre e concerti sul tema.

In questa giornata, ad Oslo viene assegnato il "Premio Nobel per la pace" e a New York (ogni cinque anni) il "Premio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani".

Lo scopo della giornata è di educare e sensibilizzare tutti al rispetto dell'uomo in quanto tale e a ricordare i passi compiuti dalla società verso il rispetto di tutti gli esseri umani, contro la schiavitù e la soppressione dei diritti individuali.