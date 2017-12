Visita della Reggenza alle scuole: dalla magia del fuoco al tema della vera felicità

I Capitani Reggenti continuano le loro visite alle scuole. Nella mattinata i doni e gli auguri delle scuole elementari e dell'infanzia di Faetano, Montegiardino, Borgo Maggiore e Città.

77 calde voci in coro ad accogliere la Reggenza sulle note di "Imagine". 77 erano anche le lanterne che illuminavano le elementari di Faetano a luci spente, perchè tema di quest'anno dell'istituto è la magia del fuoco che sa accogliere e unire come lo sa fare la scuola.

Canti spagnoli mimati e danze cinquecentesche ad attendere i Capitani Reggenti all'infanzia Tappeto Volante di Faetano. I 36 bambini dai 3 ai 5 anni hanno poi recitato una poesia sul valore del Natale e donato alla Reggenza uno stemma di Faetano da loro realizzato.

Poi le visita alle scuole di Montegiardino. Il saluto ai Capi di Stato con l'inno della Repubblica cantato dai bambini dell'elementari e dell'infanzia.

Ed è stata l'emozione a fare da padrona per i piccoli del Grillo Parlante che davanti ai Capitani Reggenti hanno espresso che cosa sia per loro la vera felicità.

Tutti i bambini indossavano la maglietta con la scritta "I Love San Marino". "Cerchiamo di far nascere ai bambini l'amore verso il loro paese e le istituzioni" hanno detto le insegnanti, motivo per cui sono state donate anche ai Capi di Stato.

La scuola elementare di Montegiardino invece ha presentato il loro laboratorio di arte e musica sulle 4 stagioni: Van Gogh e Klimt per l'autunno e parte dello spettacolo del Natale per l'inverno.

E' una recita ad aprire la visita dalle elementari di Borgo Maggiore, a cui è seguita la consegna di due coroncine natalizie ai Capitani Reggenti e delle palline di Natale al Segretario Podeschi, realizzati dai ragazzi durante i laboratori.

Percussioni, claviette, tastiera per chiudere le visite delle scuole alla Sorgente di Città. I bambini, dopo aver cantato l'inno, hanno poi donato un dvd sul progetto di plesso, realizzato in occasione dei giochi dei piccoli stati, per augurare ai Capitani Reggenti un buon Natale.



Nel video alcuni momenti della mattinata



Silvia Sacchi