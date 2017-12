WAMI: acqua for Africa

La Segreteria all'Istruzione e Cultura promuove un'iniziativa etica imprenditoriale consumando acqua WAMI (Water Mission) solidale per tutto l'anno 2018 aiutando l'Africa a non soffrire la sete

WAMI (Water Mission) è, acqua solidale, bevuta da noi donata a loro... famiglie e bambini in ETIPOPIA e SENEGAL beneficiano delle nostre bottigliette d'ottima acqua della Carnia, con 100 litri di potabile da pozzo manuale o in conduttura, cadauna. La plastica del vuoto da smaltire, per una volta non inquina, anzi! Disseta...

Sono 700 mln gli individui che soffrono siccità e carenza idrica. Donne e bambini devono fare 3 km al giorno per approvvigionamento in circa 200 ore giornaliere totali la gente lavorando potrebbe costruire 20 grattacieli invece cammina tutti i giorni per bere e lavarsi. Il progetto ha già prodotto 60mln di litri nei paesi africani; ed è in crescita se si finanziano infrastrutture e consumi.

San Marino che già attraverso un imprenditore locale produce e imbottiglia acqua minerale in Mozambico con la Segreteria alla Cultura consumerà WAMI per tutto il 2018. Acqua che va e viene producendo ricchezza nei paesi che soffrono grazie alle idee dei nostri giovani (start up e imprese).

Intervista con GIACOMO STEFANINI Ideatore e promotore WAMI