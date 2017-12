Il caso "Spelacchio" arriva alla Corte dei Conti con un esposto del Codacons

Il caso "Spelacchio" finisce alla Corte dei Conti: il Codacons ha depositato un esposto in cui chiede alla giustizia contabile di indagare su un possibile danno erariale. L'associazione di consumatori chiede anche la rimozione dell'albero di Natale di Piazza Venezia "palesemente morto e che rappresenta un vergognoso spettacolo per cittadini e turisti". Nell'esposto il Codacons chiede di aprire una indagine "per verificare la questione legata ai fondi spesi, a volte in maniera immotivata e dannosa per l'erario, per l'acquisto di un bene poi rilevatosi totalmente inutile - come nel caso dell'albero di Piazza Venezia, acquistato pochi giorni fa ed ormai prossimo alla morte - a discapito di tanti servizi, utili alla collettività, che, invece, non vengono presi in considerazione".