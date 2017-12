Emirati Arabi vietano l'ingresso a cittadine tunisine, preteste contro Emirates Airlines

Botta e risposta fra gli Emirati Arabi e la Tunisia. A quest'ultima non è di certo piaciuta la decisione di vietare da venerdì scorso, seppur temporaneamente e per motivi di sicurezza, l'ingresso nel Paese del Golfo alle cittadine tunisine. Così lo Stato del Presidente Beji Caid Essebsi ha deciso di sospendere i voli della compagnia Emirates nei suoi aeroporti. I media locali riferiscono che le autorità degli Emirati avrebbero avuto informazioni circa un attentato terroristico da mettere in atto da parte di una donna con passaporto tunisino.



A protestare per il provvedimento degli Emirati Ararabi anche le donne tunisine che hanno invaso la pagina facebook della Emirates Airlines riempiendola di critiche e di inviti al boicottaggio e lanciato proteste in rete con diversi hashtag tra cui #NoWomenNoFly. A smorzare i toni è la portavoce del presidente tunisino, Saida Garrache, che in mattinata ha smentito una crisi diplomatica tra i due Paesi parlando piuttosto di una situazione in cui ciascuno difende i propri interessi legittimi. Intanto a Tunisi è stata istituita un'unità di crisi congiunta presso il ministero dei Trasporti composta da rappresentanti del ministero degli Esteri, dell'Interno, dell'Ufficio dell'Aviazione civile e degli Aeroporti e della Emirates Airlines.



fm