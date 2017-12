Istat: più matrimoni, ancora più divorzi

Il rapporto Istat 2017 parla chiaro: aumentano i matrimoni ma ancora di più i divorzi. Nel 2015 è nelle isole che ci si sposa di più e il rito che gli sposi scelgono principalmente è sempre - seppure in costante calo - quello religioso che ha caratterizzato il 54,7% delle nozze. A livello internazionale l'Italia risulta comunque essere sempre uno dei paesi con la nuzialità più bassa: soltanto Portogallo e Slovenia hanno un quoziente inferiore. Sul fronte delle separazioni si passa dalle 89.303 del 2014 a 91.706 del 2015 mentre per i divorzi l'aumento è decisamente più marcato: da 52.355 salgono a 82.469, un'impennata dovuta soprattutto all'entrata in vigore a metà 2015 del 'divorzio breve'.