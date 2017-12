Meteo: occhio al ghiaccio e neve fino a bassa quota

Allerta meteo dalla protezione Civile di San Marino per tutta la giornata di domani. Temperature in picchiata, sotto lo zero, nelle ore notturne. Non si escludono precipitazioni nevose. Perturbazioni e disagi in buona parte dello stivale

Le temperature miti degli ultimi giorni, lasciano ora spazio a un brusco calo termico.

La perturbazione seguita da un profondo vortice freddo che sta investendo tutto lo stivale, ha riportato le temperature tipiche del periodo anche sul Titano. Già in serata a partire dalle 21 previste precipitazioni nevose inizialmente ad alta quota che andranno via via a scendere nel corso della nottata fino a quote collinari, segnalano da Arpa Emilia Romagna.

La tempesta invernale del dopo natale sta portando tempo fortemente instabile e fenomeni diffusi e intensi, soprattutto al Nord Est e nella maggior parte delle regioni del Centro.

Risvegli imbiancati sull'Appennino bolognese, reggiano e modenese.

Una bufera di neve ha messo in difficoltà questa mattina la circolazione nelle province dell'Aquila e di Teramo, con disagi sulle strade interne e sull'A24.

Neve anche ad Amatrice, interessata questa notte una serie di scosse registrate dalla mezzanotte, con picchi di magnitudo 2.7 ed epicentro a 9 km dalla cittadina.

A Roma una violenta grandinata e il vento forte hanno provocato la caduta di alberi e allagamenti.

Crollo di una porzione di mura medioevali a San Casciano in provincia di Firenze con danni a auto in sosta.

Stop ai collegamenti via mare dalla Sicilia verso le isole minori e anche le traversate da Napoli a Ischia diventano un'impresa, come mostrano le immagini.

Disagi anche nelle mete più attrezzate: sulle Dolomiti neve nelle vallate più interne e Cortina in tilt per le intense precipitazioni con decine di interventi per auto bloccate.

Le abbondanti nevicate delle ultime ore in Trentino hanno portato il manto nevoso in quota fino a 80 cm. Per gli sciatori, dunque, la situazione che si prefigura per San Silvestro è delle più ideali.



Silvia Sacchi