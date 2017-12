Doppi festeggiamenti sul Titano per Capodanno

Da quest'anno oltre alla festa del centro storico per brindare al nuovo anno tra dj set, sax e danza, l'esordio del Capodanno di Borgo Maggiore

A San Marino il conto alla rovescia per il 2018 quest'anno si sdoppierà.

Affiancata alla festa in Piazza Sant'Agata, ci sarà il neo "The Countdown" di Borgo Maggiore.

Ad aprire le danze di Città Lori G. DJ e Marco Corona VJ.

Tra dj set e festeggiamenti si alterneranno anche esibizioni di sax con Javier Eduardo Maffei e di danza con le performance di Parolabianca.

Allo scoccare della mezzanotte non mancherà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Dopo i brindisi a salire sul palco il dj ravvennate e finalista della trasmissione Top Dj, Geo From Hell.

L’offerta di divertimento attenderà i visitatori anche durante il giorno, con tutte le attrazioni del Natale delle Meraviglie e alcuni momenti speciali, tra cui la festa con i burattini alla Casa di Babbo Natale.

Mentre per il primo anno anche la Giunta di Borgo Maggiore ha organizzato una serata per aspettare il 2018. Alle 20 apertura degli stand con Birrificio Abusivo & Bar Funivia. Dalle ore 22.00 musica con i dj Yuma & Zyba. Special guest della serata: dj John Carattoni. L'entrata alla festa è libera, con la possibilità di acquisto di panettone e spumante, per brindare al nuovo anno in allegria.

Domenica la funivia sarà operativa fino alle 19.30, mentre un servizio navetta gratuito garantirà il collegamento fra Borgo Maggiore e San Marino dalle 23.00 alle 2.00.



Silvia Sacchi