Rimini: Nina Zilli e Daniele Silvestri al Capodanno più Lungo del Mondo

Da Marina al Centro Storico saranno una decina gli spazi in cui sarà possibile attendere la mezzanotte.

Le ultime ore dell'anno avranno la voce di Nina Zilli e Daniele Silvestri. A Rimini il Capodanno Rai è ormai un lontano ricordo e ad animare la notte più lunga dell'anno non più un unico momento circoscritto in un unico spazio, ma decine di eventi sparsi snodati in un percorso itinerante per tutta la città. Con musica per tutti i gusti: dal contemporaneo alla bachata e dal sinfonico al caraibico.

Sarà Roberta Lanfranchi a dare il via al doppio concerto live del binomio Zilli e Silvestri in Piazza Fellini. Allo scoccare della mezzanotte spettacolo di fuochi d'artificio direttamente sul mare.

Poi il cuore della festa si sposterà lungo tutta la città con i "capodanni diffusi" nei luoghi simbolo, tutti a ingresso gratuito. E sarà proprio il centro storico ad accendersi con arte, musica e spettacolo nei contenitori culturali delle principali piazze.

Sonorità dei Subsonica a Castel Sismondo con il tastierista Boosta, la special guest in versione dj che suonerà dalla mezzanotte. Evento nell'evento, lo spettacolo pirotecnico che "incendierà il castello", previsto per l'una in punto

Anche Piazza Cavour in festa con il dancefloor di RDS e il vintage revival targato Velvet dopo la mezzanotte.

Ritmi cubani e afro caraibici al Complesso degli Agostiniani. Mentre la new entry del capodanno sarà la piazza sull'acqua del Ponte Tiberio con con la nuova illuminazione e lo spettacolo di video mapping sulle arcate che si alternerà tra musica elettronica e omaggi a Rota e Fellini.

La stessa piazza sarà in collegamento virtuale con il laboratorio aperto del Cantiere dell'Ala Moderna, che si trasformerà in un set fotografico per scatti d'autore propiziatori al nuovo anno.

E poi cultura con l'apertura straordinaria del Museo della Città, Domus del Chirurgo, Visitor Center e Cineteca, che proietterà dalle 21.30 tre capolavori del cinema slapstick.

Camere e cenoni verso il tutto esaurito, con prenotazioni anche di 5 giorni e percentuali di riempimento che superano il 90%, come conferma la Presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini Patrizia Rinaldis che assicura "arriveremo sicuramente al sold-out".



Silvia Sacchi