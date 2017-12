Turisti indonesiani in Repubblica, accolti dalle Istituzioni con cerimonia di benvenuto

La Repubblica di San Marino ha avviato un'importante strategia di internazionalizzazione attraverso la sua rete diplomatica e consolare.

Dopo i contatti allacciati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri con l’Ambasciata di Jakarta, sono arrivati in Repubblica nel tardo pomeriggio di ieri, i primi turisti indonesiani ai quali è stato consegnato un attestato di benvenuto nella nostra Repubblica. Al termine della cerimonia, il programma ha previsto un breve tour in notturna del centro storico innevato, la cena con degustazione dei piatti tipici del territorio sammarinese ed il pernottamento in territorio. Dopo l'accordo stretto con ATS Vacations Indonesia, la nuova intesa raggiunta con l'agenzia di viaggi Golden Rama rappresenta - sottolinea la Segreteria agli esteri - un ulteriore successo dalla nostra diplomazia. Questi risultati, rimarca la nota, dimostrano la tangibile riprova della efficacia dell'innovativa strategia di internazionalizzazione che la Repubblica ha avviato attraverso la sua rete diplomatica e consolare. La promozione di San Marino come destinazione turistica diventa così un primario obiettivo di sviluppo economico assegnato alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari nel mondo.