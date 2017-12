Bombardamento 1944: l'Ente Cassa di Faetano "regala" il video integrale di Villa Manzoni

L'Ente Cassa di Faetano, come dono per le feste, propone sui social media il video integrale dell'incontro con la professoressa Valentina Rossi, nell'ambito della rassegna “Il salotto di Villa Manzoni”. Il tema dell'incontro è di grande interesse per i sammarinesi. Riguarda infatti il risarcimento per il bombardamento inglese del 1944. Risarcimento che arrivò solo dopo 17 anni. La professoressa Rossi, con le sue ricerche, ha ricostruito i complessi passaggi che portarono al versamento di 80mila sterline dal Regno Unito alla Repubblica che, tuttavia, ne chiedeva molti di più per gli ingentissimi danni materiali e per le decine di vittime causate dalle bombe.