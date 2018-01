Presidente Aeroclub Carattoni "il vento di ieri per poco non ci apre gli hangar"

Ieri a Torraccia il vento ha raggiunto i 137 km/h

L'allerta vento che ha colpito ieri San Marino, ha provocato numerosi disagi su tutto il territorio della Repubblica. A Torraccia, fa sapere il Presidente dell'Aeroclub Carattoni il vento è arrivato a 74 nodi, ovvero 137 km/h. "Per poco non ci apre gli hangar -ha dichiarato Carattoni- Li abbiamo salvati per un pelo legando con la spranga una parete che si stava aprendo".