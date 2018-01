Influenza, emergenza ricoveri: attivati 4 posti letto di Semintensiva

Per far fronte al picco influenzale e all'emergenza dovuta all'aumento di ricoveri in questi giorni, il Comitato Esecutivo dell'ISS ha disposto temporaneamente l’attivazione di 4 posti letto di Terapia Semintensiva. Posti che saranno disponibili già da domani, 10 gennaio.