Influenza: a letto 400 sammarinesi

Un'influenza particolarmente sintomatica, quella di quest'anno che ha messo e metterà a letto quasi 400 sammarinesi. Intanto in ospedale è emergenza ricoveri dovuti anche ai casi di influenza: attivati 4 posti letto in Terapia Semintensiva

Inizio dell'anno a letto per molti sammarinesi. Ma il picco influenzale ancora non è stato toccato, in quanto è previsto per la prossima settimana e andrà avanti ancora fino alla fine di febbraio.

"Ecco perchè - assicura il Dottor Agostino Ceccarini, direttore della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale - vaccinarsi è ancora utile".

L'incidenza è di circa 12 pazienti ogni 1.000 abitanti per cui a San Marino sono previsti dai 350 ai 400 casi di influenza.

Ad essere particolarmente vulnerabili i bambini piccoli.

5 giorni la durata media della sintomatologia.

Proprio per la natura particolarmente sintomatica, aumentati i ricoveri di anziani.

Una dozzina in totale le persone ricoverate con sintomatologie di tipo respiratorio o comunque riconducibili all'influenza stagionale.

Attualmente l'ospedale è al completo e per far fronte all'emergenza dovuta appunto all'aumento di degenze in questi giorni, il Comitato Esecutivo dell'ISS dalla giornata di oggi ha disposto l’attivazione di 4 posti letto temporanei in Terapia Semintensiva.

2350 le vaccinazioni di quest'anno, circa un 7% in più rispetto allo scorso anno.

L'importanza della vaccinazione viene dimostrata dalla differente incidenza nelle diverse categorie: 29,5 ogni 1000 bambini, mentre negli over 65 – fascia questa ovviamente sottoposta a vaccino – l'incidenza si attesta intorno ai 6,5.



Nel video l'intervista al direttore della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, Agostino Ceccarini



Silvia Sacchi