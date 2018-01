Caso Lactalis: l'Iss avvia le verifiche interne, nessun lotto spedito a San Marino

San Marino non ha ricevuto alcuna segnalazione di allerta europea

Ieri la notizia del ritiro in 83 Paesi di 12 milioni di confezioni di prodotti Lactalis per la prima infanzia provenienti dalla fabbrica di Craon, nell'ovest della Francia, per rischio salmonellosi. In queste ore sono scattate le verifiche interne all'Iss: “Le Autorità francesi non hanno comunicato, tramite il sistema di allerta comunitario (RASFF), l'esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese” - fanno sapere dall'Iss.

Benché dunque non ci sia alcun allarme, per eventuali verifiche da parte delle autorità territoriali e per una completa informazione dei consumatori, l'Istituto Sicurezza Sociale indica i lotti del prodotto Milumel Bio oggetto di allerta latte:



17C0012686 con termine massimo di conservazione (TMC) 27/04/2018,



17C0012844 con TMC 24/05/2018,



17C0012965 con TMC 12/09/2018,



17C0013595 con TMC 06/01/2019,



17C0013733 con TMC 03/02/2019.