AASS: ritardi nella consegna dei sacchetti in mater bi

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che la consegna dei sacchetti in mater bi per la raccolta dei rifiuti organici prevista per la fine di Dicembre 2017 è stata rinviata in seguito all’entrata in vigore in Italia dell’obbligo di utilizzo del sacchetto compostabile che ha assorbito tutta la produzione. Al momento dunque comunica l'Azienda che i sacchi per la raccolta porta a porta non sono disponibili e, nelle scusarsi conl'utenza, ricorda che nel frattempo è possibile acquistare direttamente i sacchetti al supermercato o adoperare borse della spesa in materiale compostabile o di carta.