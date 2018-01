Morte Dolores O'Riordan, sconcerto tra i fan

La cantante dei The Cranberries, Dolores O'Riordan, è morta all'età di 46 anni. Lo ha fatto sapere la sua agente tramite una nota: "La cantante era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli". La O'Riordan aveva collaborato, per quanto riguarda la musica italiana, con Zucchero nell'album Zu & Co. con la canzone "Pure Love" e aveva duettato nel 2007 con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro nel brano intitolato "Senza fiato". Lo scorso anno il gruppo aveva interrotto il tour a causa di alcuni problemi di salute di Dolores.



È sconcerto tra i fan. Le pagine social si sono presto inondate di commenti e canzoni del gruppo irlandese che ha spopolato negli anni Novanta con numerose hits: da Dreams a Zombie, passando per Just my Imagination. Una voce delicata, quella di Dolores, ma capace di graffiare e penetrare in profondità. Il silenzio sulle cause della morte di Dolores ha aperto ad ipotesi che attingono al passato più oscuro della cantante, riassunto da Barry Egan per il Belfast Telegraph. Tra gli 8 e i 12 anni di età, Dolores fu abusata da una persona che godeva della fiducia della sua famiglia. Un segreto custodito a lungo, che le ha causato depressione, anoressia e cattivi pensieri. Ora però c'è spazio solo per il dolore di chi le ha voluto bene, anche solo per una canzone.







fm