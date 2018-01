Vento forte: verifiche strutturali al Centro Uffici

A causa dell'allerto meteo arancione per vento forte, la Protezione Civile di San Marino ha disposto la limitazione dell'accesso al Centro Uffici di Tavolucci. Una misura precauzionale dopo i distacchi di alcune parti metalliche del rivestimento esterno che si erano verificati nel mese di dicembre, in occasione di forti raffiche di libeccio. I fenomeni attesi oggi sono stati meno intensi rispetto alle previsioni e nella giornata di domani, contrassegnata da allerta gialla – quindi di minore gravità rispetto all'allerta arancione – con vento di maestrale, l'accesso al Centro Uffici non subirà alcuna limitazione. “Una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza ed eseguite le verifiche, l'edificio - precisa il Capo della Protezione Civile Fabio Berardi - tornerà ad essere accessibile normalmente anche in caso di allerta arancione”.