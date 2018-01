Cile: Papa Francesco incontra vittime preti pedofili

Si è conclusa con un incontro fuori programma con un gruppo di vittime di preti pedofili la prima giornata di papa Francesco in Cile. "Non posso fare a meno di esprimere il dolore e la vergogna che sento - aveva detto in mattinata al palazzo della Moneda - davanti al danno irreparabile causato a bambini da parte di ministri della Chiesa. Dobbiamo impegnarci perché ciò non si ripeta". L'incontro con le vittime si è svolto in forma strettamente privata.



Nella seconda giornata del suo fitto calendario in Cile, papa Francesco si trasferisce oggi dalla capitale Santiago a Temuco, nel Sud del Paese, dove incontrerà le popolazioni indigene dei Mapuche, che da tempo - anche con piccole e isolate frange violente - rivendicano un maggior riconoscimento della loro cultura e dei loro diritti. Nel pomeriggio Francesco ripartirà in aereo per Santiago, dove è previsto l'incontro con i giovani nel santuario di Maipu. Il Papa andrà infine in auto alla Pontificia Università Cattolica del Cile.