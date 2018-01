Sanità: ampliato l’orario dell’ambulatorio per le urgenze pediatriche

In risposta alle esigenze sollevate dall'utenza sammarinese sono stati ampliati gli orari di apertura dell’ambulatorio per le urgenze pediatriche.

Il nuovo calendario già in vigore prevede l’apertura sia al mattino che al pomeriggio dal lunedì al giovedì e l’apertura solo al mattino nelle giornata di venerdì e sabato.

Gli orari di apertura risultano quindi i seguenti:

lunedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00;

martedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00;

mercoledì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00;

giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18,00:

venerdì dalle 8:30 alle 12:30;

sabato dalle 8:30 alle 12:30.