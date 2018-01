Mercato auto: in aumento domande e immatricolazioni in Repubblica e in UE

Il mercato di auto in Europa è in aumento con 15 milioni 630 mila auto immatricolate nel 2017, 3,4% in più rispetto all'anno precedente. Anche San Marino si allinea al dato europeo con un aumento tra veicoli nuovi e usati del 2,5%

Oltre 100 mezzi in più sono stati immatricolati nel 2017. A dirlo l'Ufficio registro Automezzi che ha raffrontato le immatricolazioni effettuate in Repubblica nel 2016 con quelle dell'anno appena trascorso.

Un aumento del 2,5 % che porta a un totale di 4460 immatricolazioni tra auto, ciclomotori, motoveicoli, rimorchi, macchine operatrici e agricole.

Aumentate di 80 unità le auto usate, mentre in calo del 12% i motoveicoli.

Stabili le macchine operatrici e i rimorchi.

In diminuzione, invece, le macchine agricole che da 36 passano a 26.

Si discostano di qualche unità le reimmatricolazioni rispetto al 2016, mentre sono aumentati del 3% i trasferimenti interni.

Dati veritieri, che si riferiscono al numero di operazioni di ufficio, a cui però corrispondono altrettante immediate radiazioni per l'estero, per pratiche di commercio di veicoli.

Per avere un prospetto più realistico, quindi si dovrà aspettare i dati dell'Ufficio Statistica.

San Marino in linea con i dati europei, che conta oltre 15 milioni 630 mila auto, con una crescita del 3,4% sul 2016 e una domanda in aumento per il quinto anno consecutivo.

L'anno però chiude con il calo registrato a dicembre, in flessione del 4,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ed è il Regno Unito a registrare la più forte flessione, pari a quasi il 15%.



Silvia Sacchi