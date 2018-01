Gli avvocati di San Marino accanto ai colleghi egiziani

La Camera penale di San Marino aderisce alla giornata internazionale dell'avvocato minacciato, esprime solidarietà a tutti i colleghi che si adoperano per tutelare i diritti fondamentali e condanna ogni forma di pressione. Quest'anno la giornata è dedicata agli avvocati egiziani che si battono, in particolare, per il diritto alla difesa e che proprio per questo, sottolinea la nota, subiscono violenze di ogni sorta, arresti arbitrari e processi privi delle minime garanzie di difesa.