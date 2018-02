Macerata, autorizzata la manifestazione antifascista: "Sarà pacifica"

Oggi a Macerata manifestazione contro fascismo e razzismo, dopo la morte di Pamela e il blitz di Traini. I promotori dell'iniziativa lasciando la questura ha confermato che "l'intento è fare una manifestazione pacifica per ribadire i valori dell'antifascismo e dell'antirazzismo, e così sarà". Anche la prefettura conferma il via libera: "Non sussistono ragioni di ordine e sicurezza pubblica per un provvedimento di divieto".



I carabinieri intanto hanno bloccato due nigeriani perché sospettati di coinvolgimento nell'omicidio. I risultati dell'autopsia, in particolare il modo in cui è stato sezionato il corpo, hanno portato i militari sulle tracce dei due: uno trovato a Macerata e l'altro bloccato nella Stazione Centrale di Milano mentre cercava di raggiungere la Svizzera. E sempre oggi sono in programma manifestazioni in diverse città nel Giorno del ricordo delle foibe.