Parte la campagna #periltuocuore2018, una settimana per la prevenzione cardiologica

La Fondazione “per il Tuo cuore” onlus e l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri promuovono la 9^ edizione della Campagna Nazionale Per il Tuo cuore 2018 per la prevenzione alle malattie cardiovascolari, che si terrà dall'11 al 18 febbraio. Una settimana ricca di appuntamenti, a partire da Cardiologie Aperte che proporranno screening cardiologici personalizzati, divulgazione di materiale informativo e dibattiti con esperti.



Il tutto in funzione di una maggiore prevenzione, “la miglior cura per la nostra saluta” sottolinea Michele Gulizia, Presidente della Fondazione “per il Tuo cuore”. “Protagonista di eccellenza anche quest’anno la Banca del Cuore che grazie al progetto Truck Tour Banca del Cuore farà tappa nei prossimi mesi – rimarca il cardiologo - in oltre 30 città per incrementare la prevenzione e raggiungere il cuore di tutti gli italiani”.



“La Banca del Cuore - aggiunge Andrea Di Lenarda, Presidente Nazionale ANMCO - rappresenta un progetto di grande rilevanza e impatto per la popolazione italiana, motivo per cui anche la nostra Associazione promuove con forza questo Progetto per il suo alto valore educativo e per il suo forte messaggio in favore della salute dei nostri pazienti”.



Proprio grazie al progetto La Banca del Cuore, tutte le strutture aderenti all’iniziativa rilasceranno gratuitamente ai pazienti una card Bancomheart personale con il proprio elettrocardiogramma, i valori della pressione arteriosa e altri esami clinici.



L’elenco delle Cardiologie aderenti alla Campagna è disponibile sul sito www.periltuocuore.it

La campagna per il Tuo cuore 2018 sarà attiva anche sui social con l’hashtag #periltuocuore2018