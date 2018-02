12 febbraio 1809: nasce Charles Darwin

Charles Robert Darwin, famoso biologo, naturalista e illustratore britannico, nacque nella città inglese di Shrewsbury il 12 febbraio 1809.

Darwin è celebre per aver formulato la teoria sull'evoluzione delle specie, pubblicata nel libro L'origine delle specie (1859), e basata sui dati che raccolse durante un viaggio intorno al mondo sulla nave HMS Beagle, e in particolare durante la sua sosta alle Isole Galápagos.

L'opera del naturalista inglese fu molto apprezzata dalla comunità scientifica, e Darwin divenne membro della Royal Society nel 1839 (per la raccolta di informazioni effettuata durante il suo viaggio), nel 1870 fu nominato socio d'onore della Società Geografica Italiana e nel 1878 fu accolto anche dall'Académie des Sciences francese. Alla sua morte, avvenuta a Downe, il 19 aprile del 1882, Darwin ricevette funerali di stato e fu sepolto nell'Abbazia di Westminster, accanto a John Herschel e a pochi passi da Newton.