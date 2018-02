Maltempo: ancora neve sul Titano, critica la situazione sulle strade

Come previsto nei giorni scorsi, sul Titano - in questo ultimo giorno di carnevale - continua a scendere la neve. Nelle ultime ore, i fiocchi hanno iniziato a cadere copiosi su tutto il territorio. Sulle strade innevate - soprattutto da Fiorina verso le zone più alte della Repubblica-, per evitare disagi, sono in funzione mezzi spargisale e rottaneve. Anche la Polizia Civile sta monitorando il territorio con tutte le pattuglie. La situazione è critica: difficoltà alla circolazione sono segnalate a Borgo Maggiore con la superstrada bloccata per la presenza di mezzi pesanti che si sono intraversati. Disagi anche a Chiesanuova dove la neve è scesa abbondante. Nonostante l'allerta dei giorni precedenti alcuni automobilisti non erano adeguatamente equipaggiati. A questo proposito la Polizia Civile ricorda ai cittadini: "Importante attrezzarsi"