Casale la Fiorina, governo: “Rinforzi al personale”

Governo e sindacati di nuovo al tavolo. Nodo del problema: la carenza di organico, al quale la segreteria alla Sanità – assicura – risponderà a breve.

Un nuovo incontro fra Governo e sindacati, anticipato di qualche giorno rispetto alla data già fissata, per fare chiarezza nell'immediato, sollecitato dalle stesse organizzazioni sindacali per dare risposta alle criticità sollevate da addetti e familiari degli anziani ospiti del Casale La Fiorina. L'accorpamento fra le due case di riposo nel Casale, raggiunto dopo anni di lavoro, tiene ancora aperte questioni organizzative e gestionali. Su tutto il personale, che – assicura il Governo – verrà potenziato, tenendo conto di un'ampia gamma di variabili, da quelle legate strettamente alla struttura, alle caratteristiche dell'utenza.

Tema delicato, da tempo oggetto di dibattito anche sul fronte politico, dalle audizioni nella commissione preposta, alle interpellanze delle opposizioni e che tornerà presto all'attenzione dell'Aula. Già calendarizzato per la prossima seduta il riferimento del Governo e il dibattito sulla situazione del Casale, con la successiva ratifica del decreto che fissa il trasferimento del personale della Residenza all'ISS.



Nel video, le interviste a Gianluca Montanari, Segretario Generale Aggiunto Cdls e al Segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi.



AS