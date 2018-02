ESC: "Lisbon calling Talent Show" in onda la seconda puntata

Venerdì 16 Febbraio alle ore 20.05 andrà in onda il secondo dei tre show

"Lisbon calling Talent Show", è il talent della San Marino RTV ideato per scegliere il cantante che rappresenterà la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2018.

Venerdì 16 Febbraio alle ore 20.05 andrà in onda il secondo dei tre show. Sul palco della JOJ TV di Bratislava, dove è stato prodotto lo show, si alterneranno gli 11 candidati finalisti: Irol, Sara, Jessika, Sebastian e gli altri daranno il loro meglio per guadagnarsi un posto all'ESC di Lisbona.

Lisbon calling Talent Show è il primo talent show eurovisivo della San Marino RTV.