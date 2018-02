Nessuno escluso: il San Valentino di tutti

Innamorati, single, giovani e meno giovani, compagni di classe, insegnanti e amici. Oggi hanno festeggiato proprio tutti. Anche i pinguini innamorati dell'Acquario di Cattolica.

Sole, cuore e amore. San Valentino festa della banalità? Non per tutti. Perchè è inutile nasconderlo, fa sempre piacere ricevere piccoli e dolci pensieri.

E mentre le coppie si apprestano a celebrarla, i single non stanno di certo a guardare e se la godono a modo loro

Nessuno escluso quindi, festa per tutte le età.

Ma c'è anche chi di festeggiare proprio non ne vuole sapere.

Trieste, Firenze e Palermo le città dove le coppie litigano di più. É un noto marchio di telefoni cellulari che ha deciso di indagare sulle discussioni tra gli italiani.

Ma per San Valentino, tregua dai litigi. O almeno è quello che si pensa, perchè non mancano gli studi che affermano il contrario. Altro che festa degli innamorati. A San Valentino la coppia o decolla o scoppia. Quasi metà degli uomini, infatti, è infastidito da questo giorno, mentre oltre la metà delle donne è carica di aspettative.

Tuttavia, la festa degli innamorati può essere un’opportunità per riprendere in mano il proprio rapporto. Che sia una fuga tra le montagne innevate o nel cuore della città, le terme sono la soluzione scelta da 1 coppia su 4 per dare una svolta al sentimento.

Innamorati da 7 anni e pronti per festeggiare anche Babba e Lalla, i pinguini austriaci dell'Acquario di Cattolica. E non sono soli: altre 7 femmine e 3 maschi nel gruppo. Proprio per questo come tutti i grandi amori, non mancano scenate di gelosia; anche se alla fine l’amore trionfa sempre.



Nel video le interviste agli innamorati e non solo nelle piazze di Rimini.



Silvia Sacchi