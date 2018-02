Scuole Superiori RSM: crescono le iscrizioni per l'anno scolastico 2018-2019

L'indirizzo più gettonato resta quello economico. Buona la performance del linguistico

Se la volta precedente erano 138; i nuovi alunni - nell'anno scolastico 2018-2019 - saranno 145: 97 dei quali provenienti dalle medie inferiori di Fonte dell'Ovo; 47 da quelle di Serravalle, con un incremento – in questo caso – di 10 unità. In crescita le preferenze per il Liceo Linguistico, che fa registrare l'aumento maggiore di nuovi iscritti: 32, rispetto ai 28 dello scorso anno. L'indirizzo più gettonato dagli studenti in procinto di terminare le medie, resta comunque quello economico: con 40 iscrizioni, contro le 37 dell'anno scolastico 2017-2018. A seguire lo scientifico: stabile a 36. Cresce invece l'appeal del Liceo Classico – la scuola più antica della Repubblica -, con un saldo positivo di 2 unità. L'unico istituto sammarinese dove si è registrato un lieve decremento di iscrizioni è quello Tecnico Industriale: 19 lo scorso anno; 17 nel 2018. In calo anche le iscrizioni di studenti provenienti da oltre confine: solo una, per l'anno scolastico 2018-2019; erano state 4 lo scorso anno.