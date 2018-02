21 febbraio 1947: presentata la Polaroid

A New York, Edwin H. Land tiene una dimostrazione della prima macchina fotografica istantanea, la Polaroid Land Camera. Land, fondatore della Polaroid e definito "l'ultimo dei grandi geni", è secondo solo ad Edison per numero di brevetti depositati.



In vacanza con la famiglia, Edwin Land scatta una foto alla figlioletta di tre anni la quale però non sente ragioni: vuole vedere la foto che il padre le ha appena scattato. L'inventore della Polaroid porta il cruccio della bambina in laboratorio e ne esce il 21 febbraio 1947 con una macchina fotografica istantanea con relativa pellicola che mostrerà alla Optical Society of America per una dimostrazione pubblica. I primi cinquantasette apparecchi prodotti per il mercato vanno a ruba il primo giorno. E' l'inizio di una storia di successo che durerà mezzo secolo. Una popolarità che passa attraverso l'arte grazie a personaggi come Andy Warhol ma che entra nella vita quotidiana delle persone anche attraverso la cronaca drammatica: le polaroid vengono usate in quegli anni per fotografare i prigionieri e i rapiti, come accadde nel caso di Aldo Moro. Edwin Herbert Land fu uno degli idoli di Steve Jobs, ma fu proprio l'avvento della fotografia digitale e in particolare il successo degli iPhone e degli SmartPhone a decretare il declino della Polaroid.