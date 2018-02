San Marino: avvistato lupo nella neve

Nuovo avvistamento di un lupo in territorio sammarinese, lungo il versante che scende da Montecchio, fino a Montecerreto e verso Acquaviva, nei pressi della zona di Canepa. L'esemplare spiccava nel bianco della neve in tutta la sua bellezza, forse in cerca di cibo, sotto gli occhi increduli di alcuni cittadini di passaggio in macchina e che sono riusciti a filmarlo.



