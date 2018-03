Lettera al governo: "la zona turistica del Voltone sta morendo"

I commercianti di via del Voltone scrivono al Congresso di Stato e al Capitano di Castello di Città per dire che questa zona turistica, capace anche in tempi recenti di garantire una occupazione a numerose famiglie nelle tante attività commerciali aperte, ora sta morendo. Scrivono di comprendere il momento di difficoltà economica che non solo il nostro Paese sta vivendo, ma di non capire però perchè le istituzioni rimangano del tutto inermi, senza attuare alcun intervento di supporto in una delle zone turistiche più rilevanti di tutto il centro storico, anche perchè munita di un capiente parcheggio a disposizione dei visitatori. "Non rivendichiamo interventi miracolosi, affermano, ma piccole migliorie già più volte richieste ma mai realizzate negli ultimi anni, nonostante l'interessamento delle varie segreterie di Stato". Quattro le priorità: la scala che serve il parcheggio è mal segnalata, va ricollocato il trenino biancoazzurro storico esterno alla galleria e va completato, sempre in galleria, il museo del trenino. Infine, rimarcano, vanno sottoscritti degli accordi con le ditte private di trasporti affinchè giungano i pullman di linea nel parcheggio del piazzale ex stazione.