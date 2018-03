Focheracce e meteo: tutti i Castelli annunciano il rinvio

Il meteo inclemente ha costretto nella mattinata tutti i Capitani di Castello ad un “brainstorming” per decidere se accendere o meno le focheracce previste in serata. Le poco incoraggianti previsioni hanno così indotto le Amministrazioni a rinviare a sabato prossimo – la sera prima della ricorrenza della Beata Vergine Maria Ausiliatrice - le varie manifestazione dedicate a San Giuseppe. Anche il Castello di San Marino Città, che inizialmente aveva messo la decisione in standby in attesa di eventuali evoluzioni sul fronte meteo, ha deciso di allinearsi agli altri Castelli e rimandare la focheraccia.



fm