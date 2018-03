19 marzo: auguri a tutti i papà

Il 19 marzo è la festa del papà! Una tradizione nata in America dove nei primi anni del Novecento una ragazza, Sonora Smart Dodd, come regalo per il compleanno di suo padre, gli dedicò un’intera giornata. Quando la celebrazione venne sdoganata in Italia, si ritenne opportuno farla coincidere con il giorno di San Giuseppe. E, sempre da tradizione, la festa del papà è legata al falò (o focheracce) per celebrare l’arrivo imminente della primavera. Nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Francia si è invece soliti ricordare il babbo la terza domenica di giugno.



In varie parti del mondo la festa del papà assume significati diversi, e piuttosto curiosi: in Thailandia, ad esempio, coincide con il compleanno di re Rama IX, considerato il padre della nazione, mentre in Russia si celebrano gli uomini nel loro ruolo di 'difensori della patria'. In Danimarca la festa del papà coincide con il giorno dedicato alla Costituzione, il 5 giugno, mentre in Germania cade nel giorno dell'Ascensione e, come spesso accade con le festività teutoniche, si conclude con grandi bevute. A Taiwan si festeggia l'8 agosto, e non poteva essere che così vista l'assonanza tra la data 8/8 e la parola papà (entrambe si pronunciano bà bà).