Maltempo, nuova allerta per vento e precipitazioni: giornata peggiore mercoledì

La primavera inizia nel segno del freddo e dell'instabilità. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso una nuova allerta meteo per domani, per l'irruzione di una nuova ondata di aria più fredda da nord est che, soprattutto nella serata, vedrà aumentare le precipitazioni e il vento. Secondo ilmeteo.it la giornata peggiore però la vivremo mercoledì, quando sul Titano cadranno almeno 20 centimetri di neve e le temperature scenderanno abbondantemente sotto lo zero.