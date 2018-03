Centri estivi: nella prima giornata oltre 200 iscrizioni

Al contrario di ieri, nella giornata di oggi afflusso regolare e niente file negli uffici di via Napoleone Bonaparte. Sarà possibile iscriversi fino al 6 aprile

Già alle 7.29 anche oggi è entrato il primo genitore negli uffici per l'iscrizione ai centri estivi, accolto dal Segretario di Stato Marco Podeschi, presente per supervisionare la situazione di accesso.

Solo nella giornata di ieri oltre 200 iscrizioni, un quinto di tutte le iscrizioni totali dello scorso anno: 94 per le scuole dell'infanzia, 110 per le elementari, e 13 per le scuole medie.

"Problematiche dovute – sottolinea Podeschi - all'ondata di maltempo che ha portato molti genitori a presentarsi a orari proibitivi". Lo ricordiamo, già alle 4.20 alcuni erano davanti alla porta degli uffici.

Le iscrizioni si potranno effettuare presso la Scuola Elementare in via Napoleone Bonaparte fino al 6 aprile.

Già dagli scorsi giorni si sono aperte le iscrizioni anche per i centri estivi privati.

Molto interesse per Let’s Music dell'Istituto Musicale Sammarinese e il summer camp, affidato alla British School.

Il segretario Podeschi rassicura: "Come tutti gli anni non ci sono problematiche relative alla disponibilità per i centri estivi pubblici".

Si può scaricare il modulo sul sito www.istruzioneecultura.sm in cui è possibile selezionare luogo, periodo e numero di turni della durata di 2 settimane.

"Gli operatori una volta che hanno raccolto tutte le domande in ordine di priorità e in base alla capienza dei centri – continua Podeschi – chiameranno poi le famiglie per comunicare la disponibilità".



Silvia Sacchi